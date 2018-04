Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica ii ajuta „mai mult“ pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri presedintele SUA, Donald Trump, in cursul unei conferinte de presa comune cu sefa executivului de la Berlin, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington.

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri Donald Trump, la conferinta de presa organizata in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington.

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri Donald Trump in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington, transmite AFP. "NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- "Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, intr-un comunicat comun. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…