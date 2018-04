Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca a avut o "lunga si foarte buna" conversatie cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae In, care tocmai s-a intalnit cu liderul de la Phenian, si ca lucrurile merg "foarte bine", transmite AFP.



Trump a precizat, pe Twitter, ca data si locul intalnirii cu Coreea de Nord sunt in curs de stabilire si ca l-a informat despre stadiul negocierilor si pe prim-ministrul japonez, Shinzo Abe.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with…