Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian, conform news.ro.„Ziarul esuat New…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca „este foarte ingrijorat” ca Rusia „va sustine” Partidul Democrat in viitoarele alegeri preliminare, contrazicand astfel afirmatia sa anterioara conform careia Rusia nu se implica in alegerile americane, scrie Politico potrivit News.ro . „Sunt foarte…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca „este foarte ingrijorat” ca Rusia „va sustine” Partidul Democrat in viitoarele alegeri preliminare, contrazicand astfel afirmatia sa anterioara conform careia Rusia nu se implica in alegerile americane, scrie Politico.„Sunt foarte ingrijorat…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP, informeaza Agerpres.''Germania a inceput sa-i…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis pe Twitter ca este de parere ca statul nord-coreean are un „potential stralucit”, confirmand ca o echipa de oficiali americani a sosit deja la Phenian pentru...

- Ministerul de Finante de la Beijing a anuntat marti ca va reduce taxele de import pentru autovehicule de la 25% la 15%, incepand din data de 1 iulie, relateaza agentia de stiri Dpa pe pagina electronica. Totodata, Beijingul va reduce la 6% taxele de import pentru piese auto. Anuntul…

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…