Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump ar fi cerut guvernatoarei republicane a statului Dakota de Sud sa ii fie sculptat chipul in Muntele Rushmore, alaturi de președinții Washington, Jefferson, Lincoln și Teddy Roosevelt, conform unor surse de la Casa Alba, citate de New York Times și CNN, transmite digi24.

- Donald Trump ar fi cerut guvernatoarei republicane a statului Dakota de Sud sa ii fie sculptat chipul in Muntele Rushmore, alaturi de președinții Washington, Jefferson, Lincoln și Teddy Roosevelt, conforum unor surse de la Casa Alba, citate de New York Times și CNN.

- Robert O'Brien, 54 de ani, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, a fost depistat pozitiv cu coronavirus, s-a autoizolat și lucreaza de acasa, a informat Casa Alba, citata de BBC. O'Brien, cel mai inalt funcționar din administrația Trump, are simptome…

- Twitter a dezactivat un videoclip de campanie repostat de președintele american Donald Trump, dupa o sesizare oficiala din partea formației Linkin Park privind utilizarea neautorizata a muzicii sale. Videoclipul, care includea muzica a grupului Linkin Park, a disparut din feed-ul președintelui,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a exclus ''nimic'' in ceea ce priveste China, a indicat joi Casa Alba, refuzand sa confirme daca a fost luata in considerare o posibila interdictie pe teritoriul american a membrilor Partidului Comunist Chinez, relateaza AFP. "Nu a fost exclus nimic…

- Presedintele american Donald Trump nu a fost informat cu privire la recompense oferite de Moscova unor insurgenti afgani pentru a ucide militari occidentali in Afganistan, dezminte Casa Alba, o informatie dezvaluita de cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP.”Nici presedintele (Donald…

- Serviciile de informații americane s-au convins ca Rusia a oferit discret bonusuri luptatorilor apropiați talibanilor pentru uciderea soldaților americani sau ai NATO în Afganistan, a relatat vineri New York Times.Aceasta concluzie dateaza de acum câteva luni, când rebelii…

- Favoritul intențiilor de vot al minoritaților și femeilor, candidatul democrat Joe Biden are un avantaj de 14 puncte procentuale fața de Donald Trump, într-un sondaj de opinie la nivel național publicat miercuri, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale, relateaza AFP. Joe…