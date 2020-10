Trump dezinformează în continuare Președintele american a parasit spitalul deși este in continuare infectat cu coronavirus. Dupa ce luni s-a afișat in fața presei fara masca și a spus ca medicii și tratamentele primite l-au facut sa se simta cu 20 de ani mai tanar, ieri a revenit la obiceiurile care il fac un personaj atat de controversat. Donald... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca iese din spital in aceasta seara, la ora locala 18.30. Liderul de la Casa Alba le-a transmis cetațenilor sa nu se teama de coronavirus, deși SUA este in cotinuare cea mai afectata țara de pandemie, cu peste 7.650.000 cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2…

- Aceasta dihotomie este, din punctul meu de vedere, cea mai realista imagine a dezordinii care afecteaza acum din ce in ce mai multe sectoare ale vietii societatii planetare, scrie Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care are o funcție echivalenta cu a doctorului american Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca președintele SUA sa nu scape cu viața dupa ce s-a infectat cu SARS-COV-2. Potrivit The Guardian, Swan…

- Președintele SUA a fost infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, spre prima dezbatere cu contracandidatul sau, Joe Biden, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri, diagnosticat, marți, cu Covid-19, scrie presa americana. Consilierul lui Trump, dar și mai…

- Potrivit Washingtonului, tarifele impuse in urma cu doi ani pentru bunuri din China, in valoare de peste 200 de miliarde de dolari, au fost justificate pentru ca China obliga companiile sa transfere tehnologie si proprietate intelectuala. O comisie a OMC formata din trei persoane a afirmat insa ca tarifele…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre implementarea tehnologiei 5G in Romania. Președintele a spus ca poziția Romaniei este „poziția exprimata și in memorandumul” semnat in SUA cu președintele Trump și ca in acest moment „se lucreaza pe o legislație speciala pe aceasta tema”.

- Presedintele a parasit sala de briefing a Casei Albe la aproape trei minute dupa ce incepuse sa vorbeasca, fara o explicatie, in timp ce un agent al serviciului de securitate i-a cerut sa iasa. "A fost un schimb de focuri in fata Casei Albe", a declarat Trump reporterilor dupa ce s-a intors cateva minute…

- Curtea Suprema a Statelor Unite i-a aplicat joi o lovitura lui Donald trump, cu patru luni inainte de alegeri, stabilind ca un procuror din New York are dreptul sa obtina o serie de documente financiare ale presedintelui american, inclusiv declaratiile de impozit ale miliardarului, relateaza AFP.