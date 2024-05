Trump devine coșmarul piețelor bursiere? 2024 se anunța a fi un an electoral record, cu peste doua miliarde de alegatori care vor merge la urne in 50 de țari. Lumea iși va ține respirația pentru a vedea daca Donald Trump va prelua din nou Casa Alba in noiembrie și ce se va intampla daca o va face. Mizele nu ar […] The post Trump devine coșmarul piețelor bursiere? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

