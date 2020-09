Stiri pe aceeasi tema

- "In cele din urma se va racori", a asigurat președintele SUA in timpul unui schimb de replici cu Wade Crowfoot, un oficial local al Agenției de Protecție a Resurselor Naturale din California. „Nu cred ca știința știe cu adevarat", a adaugat candidatul republican, care face in mod regulat observații…

- Imaginile din satelit surprinse recent de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) arata cantitați masive de fum care acopera Coasta de Vest a Statelor Unite și se extind pe sute de kilometri peste Oceanul Pacific, pe masura flacarile continua sa devasteze California, Oregon și Washington,…

- Incendiile de vegetatie fac ravagii in vestul SUA, statele California, Oregon si Washington fiind cele mai afectate. Numai in Oregon peste jumatate de milion de oameni s-au vazut nevoiți sa-și paraseasca locuințele, scrie CNN. Cel putin 12 oameni si-au pierdut viata, insa un bilanț exact este greu de…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si blocand lumina Soarelui in San Francisco, scrie agerpres , citand DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de imobile au fost…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si obturand lumina Soarelui in San Francisco, potrivit DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de constructii au fost distruse…

- San Francisco și alte parți ale coastei de vest a Statelor Unite s-au trezit miercuri pe un cer portocaliu închis, demn de o scena de apocalipsa, pe fondul fumului din incendiile care continua sa devasteze California, scrie AFP.La prânz, amestecul de ceața și fum a oferit orașului…

- Un nou incendiu a erupt in nordul Californiei si in unele parti din zona golfului San Francisco. Avertizarea de caldura emisa pentru San Francisco este in vigoare pana miercuri, noteaza Mediafax.Lupta pompierilor americani cu incendiile din California continua. De aproape o saptamana, vegetatia…

- Districtul Los Angeles, principalul focar de coronavirus din California, a anuntat luni ca isi va inchide temporar plajele in weekendul ce urmeaza – care include data de 4 iulie, ziua nationala a Statelor Unite – in conditiile unei recrudescente a pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, relateaza Agerpres.…