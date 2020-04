Stiri pe aceeasi tema

- „Este poate o imagine ciudata, cu oameni in varsta care beau lapte matern”, a declarat cercetatorul Brit van Keulen pe site-ul UMC din Amsterdam. „Dar daca se protejeaza impotriva unui virus mortal, ar trebui sa trecem peste aceasta jena”.Este deja bine stabilit ca laptele matern protejeaza…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i-a multumit vineri lui Emmanuel Macron pentru 'leadership-ul' sau in raspunsul international la pandemia de COVID-19. Recent, OMS a pierdut finanțarea din partea Statelor Unite ale Americii (SUA), suspendarea fondurilor…

- Mai bine de 2,1 milioane oameni suntinfectați cu noul coronavirus in toata lumea și aproximativ146.000 de persoane și-au pierdut viața, arata datele centralizatede Universitatea Johns Hopkins.In timp ce virusul COVID-19 faceravagii la nivel mondial, președintele Donald Trump a prezentat noilinii directoare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis miercuri ca "regreta" decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda finantarea organizatiei, pe care a acuzat-o ca a gestionat prost pandemia de coronavirus, scrie AFP, potrivit news.ro."Regretam decizia presedintelui Statelor Unite…

- Organizatorii Turului Elveției au anunțat, vineri, ca cicliștii profeșioniști vor putea lua parte la o competiție virtuala, programata în perioada 22 - 26 aprilie, care "va respecta restricțiile globale legate de pandemia Covid-19", informeaza AFP.Echipele care vor participa la urmatoarea…

- Antrenorul lui Galatasaray și al lui Florin Andone a facut testul astazi și a descoperit ca este infectat. Terim este al doilea om de la Galata care are virusul, dupa managerul sportiv al gruparii din Istanbul, Abdurrahim Albayrak. Organizatia Mondiala a Sanatatii: Pandemia de coronavirus…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter ca in cursul zilei de astazi vor fi examinate masurile recente anuntate de presedintele american Donald Trump cu privire la suspendarea timp de 30 de zile a deplasarilor in SUA din statele incluse in spatiul Schengen, potrivit…