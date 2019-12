Stiri pe aceeasi tema

- Democrații au reținut marți doua capete de acuzare împotriva lui Donald Trump în procedura de destituire care îl vizeaza pe președintele american: abuz de putere și obstrucționarea Congresului, scrie AFP.În momentul în care aceste capete de acuzare vor fi adoptate…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a respins marti dupa-amiaza acuzatiile formulate de politicieni "corupti" din Camera Reprezentantilor si a reiterat ca nu a exercitat presiuni asupra Ucrainei."Nadler tocmai a spus ca eu am exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a interfera asupra…

- Președinta democrata a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a anunțat joi ca a cerut Comisiei Juridice sa redacteze actul de acuzare impotriva președintelui Donald Trump, accelerand procedura ce s-ar putea finaliza cu un vot inainte de Craciun, anunța The New York Times. ”Azi am…

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa, transmite AGERPRES .…

- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa."Va scriu pentru a afla…

- ”Mita este acordarea sau a blocarea asistentei militare in schimbul unei declaratii publice referitoare la o investigatie falsa privind alegerile. Aceasta este mita”, a declarat Pelosi, democrata cu cea mai inalta functie in Congres, intr-o conferinta de presa.Aceasta a mai spus ca”Ceea…

- Presedintele Statelor Unite este suspectat de abuz de putere facand presiuni asupra guvernului ucrainean pentru a ancheta in legatura cu Hunter Biden, precum si a tatalui acestuia, potential adversar al lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2020. Democratii, majoritari in Camera…

- Camera Reprezentantilor a votat, joi, o rezoluție care stabilește urmatorii pași ai procedurii de punere sub acuzare și destituire a președintelui american, Donald Trump, anunța CNN. Camera Reprezentanților a adoptat cu 232 de voturi pentru si 196 impotriva rezoluția care reprezinta inceputul unei noi…