Trump, decret. Impact major asupra alegerilor

- Presedintele Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv pentru protectia Statelor Unite impotriva amestecului strain in alegeri, informeaza Reuters. Decretul prezidential stabileste o procedura pentru sanctionarea tarilor sau a altor actori care incearca sa interfereze in procesul electoral american.…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, a afirmat ca noile sanctiuni pe care Statele Unite le-au impus Iranului au avut mai mult efect decat se astepta, desi Washingtonul inca nu e de acord cu activitatile Teheranului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia examineaza luarea unor masuri de represalii impotriva Statelor Unite dupa ce acestea au impus sanctiuni asupra unei companii ruse ce ar fi ajutat Coreea de Nord, a anuntat viceministrul de externe rus Serghei Riabkov citat joi de agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a facut marti apel la rezolvarea disputei diplomatice intre Canada si Arabia Saudite, izbucnite in urma afirmatiilor ministrului canadian de Externe privind drepturile activistilor retinuti de autoritatile saudite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres.…

- O rusoaica a fost arestata pentru spionaj la Washington dupa ce a incercat sa intermedieze intalniri secrete in timpul summitului Trump-Putin, a anunțat Departamentul american al Justiției la scurt timp dupa intalnirea de la Helsinki a celor doi lideri, scrie The New York Post. Maria Butina, in varsta…