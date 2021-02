Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi dintre republicani au spus ca își doresc ca fostul președinte Donald Trump sa aiba un rol proeminent în Partidul Republican (GOP), în pofida celui de-al doilea proces de punere sub acuzare, potrivit unui sondaj publicat luni - la doua zile dupa achitarea sa, relateaza…

- Procesul contra lui Donald Trump, in care fostul presedinte al SUA e acuzat de instigare la insurectie in asaltul de la Capitoliu, va incepe in Senat pe 8 februarie. Sansele ca Trump sa fie acuzat scad pe zi ce trece, in timp ce tot mai multi republicani sunt convinsi ca acesta va fi achitat, informeaza…

- Wall Street s-ar putea confrunta cu patru ani dificili sub administratia Biden, cu o politica mai dura fata de sectorul financiar decat se anticipa initial Wall Street s-a putea confrunta cu patru ani dificili, cu o administratie Biden care semnaleaza o politica mai dura fata de sectorul financiar decat…

- Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane din Senat, le-a spus asociatilor sai ca este de parere ca Donald Trump a comis acte pentru care merita destituit si ca se bucura ca democratii au initiat procedura de suspendare pentru ca astfel le va usura sarcina sa-l indeparteze din Partidul Republican,…

- ”Din cauza evenimentelor tulburatoare care au avut loc ieri (miercuri n.r.) si avand in vedere ca alegerile au fost certificate, incepand de astazi orice canal care posteaza video-uri noi care includ afirmatii false, incalcand politicile noastre, vor primi o abatere”, a anuntat compania intr-un comunicat.…

- Membri ai guvernului american au analizat posibilitatea inlaturarii de la putere a lui Donald Trump dupa lovitura in forta a partizanilor sai in Congres, au raportat miercuri seara mai multe media, noteaza AFP. Citește și: Mihai Tudose: Dreapta a zis ca salveaza țara. Uite salvare, manca-ți-aș!…

- Moneda euro a atins miercuri cel mai ridicat nivel de dupa luna aprilie 2018, in conditiile in care incertitudinea politica din SUA a afectat cotatia dolarului american, transmite DPA. Dupa cresterile constante inregistrate in ultimele zile, cotatia monedei euro a ajuns miercuri pana la 1,2349 dolari,…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a cerut sambata unui inalt oficial electoral din Georgia sa "gaseasca" buletinele de vot necesare care sa ii anuleze infrangerea in acest stat intr-un apel telefonic care a durat aproximativ o ora si din care Washington Post a publicat extrase in editia sa de duminica,…