- FUMIGENE DE WEEKEND (134) FUMIGENE DE WEEKEND (134) ”Nu exista binefacator care sa nu se gandeasca puțin și la el insuși”, spunea un ganditor antic. Iar filantropii de azi sunt extrem de pragmatici. Ca de pilda cei mai importanți finanțatori privați ai Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Bill…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca are in vedere suspendarea finantarii catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Liderul de la Casa Alba considera ca OMS nu a prevenit suficient de bine comunitatea globala in legatura cu coronavirusul."Puteau face ceva cu luni bune inainte. Ei ar fi trebuit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este ''foarte China-centrica'', relateaza marti dpa. Liderul de la Casa Alba s-a facut astfel,…

- Studiul din revista Nature, semnat de cinci oameni de stiinta de la universitati de prestigiu din Statele Unite, Marea Britanie si Australia, arata ca noul virus face parte dintr-o familie de 7 coronavirusuri, alaturi de periculoasele SARS, MERS, HIV si alte tulpini mai blande. Datele genetice…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- China va permite accesul experiților americani in țara ca parte a eforturilor depuse de Organizația Mondiala a Sanații pentru combaterea raspandirii rapide a noului coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe…

- Xi Jinping i-a spus marti presedintelui Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus ca noul coronavirus este un ”diavol” si ca China este sigura ca va invinge in lupta impotriva acestuia, relateaza Reuters potrivit news.ro.Xi Jinping si-a exprimat convingerea ca OMS…