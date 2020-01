Presedintele american, Donald Trump, a reiterat marti amenintarea sa de a ataca situri culturale iraniene, o afirmatie care a starnit indignare in Statele Unite si in intreaga lume, noteaza AFP. "Ei au dreptul sa ne omoare cetatenii, dar noi, potrivit diverselor legi, trebuie sa fim atenti cu mostenirea lor culturala", a deplans Donald Trump in timp ce il primea in Biroul Oval pe prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis. "Dar legea e lege, imi place sa respect legea", a adaugat el. Polemica a fost provocata de un mesaj pe Twitter in care Donald Trump ameninta ca va lovi 52 de situri daca Republica…