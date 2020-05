Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii si-au pierdut rabdarea. Daca si nemtii si-au pierdut rabdarea si ies in strada sa protesteze impotriva masurilor de protectie impotriva coronavirusului ce sa mai asteptam din partea romilor? Prin simpla obligatie de a sta inchisi in case oamenii simt ca lumea intreaga s-a transformat intr-o…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa. 'In lumina atacului din partea Inamicului…

- Statele Unite si-au nominalizat primul ambasador in Belarus -in ultimii mai bine de zece ani -, a anuntat Casa Alba, o incercare de apropiere de acest aliat apropiat al Rusiei, relateaza AFP.Presedintele american Donald Trump a nominalizat-o pe diplomata Julie Fisher, insarcinata cu Afacerile…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este "foarte China-centrica", relateaza marti dpa, scrie Agerpres."OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un motiv sau…

- Statele Unite ale Americii vor inchide in mod temporar frontiera cu Canada, in cadrul masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului.Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un proiect de lege care aloca 8,3 miliarde de dolari cresterii capacitatii de testare a persoanelor pentru coronavirus si finantarii altor masuri necesare limitarii extinderii epidemiei care a infectat peste 100.000 de oameni la nivel mondial,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vanzarea in China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza site-ul agentiei Reuters.Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala nu trebuie sa devina "pretexte"…