- Cei doi jurnaliști au declarat ca asistenții președintelui american le-au transmis o lista cu intrebari, dar ca nu i-au condiționat sa le adreseze, relateaza agenția spaniola de presa EFE, citata de Agerpres.Earl Ingram, jurnalist de radio de la CivicMedia, din statul american Wisconsin, a declarat…

- Președintele american Joe Biden a criticat luni hotararea Curții Supreme a Statelor Unite de a-i acorda predecesorului sau, Donald Trump, imunitate extinsa impotriva acuzațiilor penale conform carora a incercat sa anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. E un „precedent periculos” care…

- Fostul președinte Donald Trump a avut o prestație mai buna decat actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, in prima dezbatere electorala organizata joi seara la Altanta, potrivit rezultatelor unui sondaj fulger al CNN realizat de SSRS. Felul in care Biden s-a prezentat in confruntarea cu Trump starnește…

- Ieri, cele 32 de state membre ale NATO l-au numit pe prim-ministrul interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Aliantei, pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg, potrivit unui comunicat oficial difuzat in urma unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, transmit agentiile internationale…

- Cel mai varstnic președinte din istoria Statelor Unite, Joe Biden, s-a blocat in timpul unei conferințe, cu o saptamana inainte de prima dezbatere de adversarul sau Donald Trump. Liderul de la Casa Alba, in...

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, merge miercuri la Budapesta pentru a incerca sa gaseasca un teren de intelegere cu premierul ungar, Viktor Orban, care se opune eforturilor Aliantei Nord-Atlantice de a consolida ajutorul acordat Ucrainei, relateaza AFP. In vederea summitului prevazut la…

- Fostul presedinte al Statelor Unite si candidat republican la scrutinul din acest an, Donald Trump, a promis miercuri ca va face "cea mai mare deportare" de migranti din istoria tarii daca se va intoarce la Casa Alba dupa alegerile din 5 noiembrie, pentru ca altfel migrantii "vor distruge tara", informeaza…