Stiri pe aceeasi tema

- Secretariiamericani ai Justitiei Bill Barr si Apararii Mark Esper si alti oficiali de rang inalt sunt de asemenea vizati in aceasta plangere, depusa de catre ACLU si de cate alte organizatii de drepturi civice in contul aripiidin Washington a miscarii Black Lives Matter si altor manifestanti. Cateva…

- Soția unuia dintre barbații morți dupa ce a baut spirt cu alcool metilic, devenita celebra dupa ce a spus ca "vodka e apa chioara, romul, colorant, spirtul e bun", a povestit cum l-a gasit decedat pe partenerul sau de viata.Agafia Teofan, 50 de ani, sotia unuia dintre barbatii care au murit, dupa ce…

- Nu pot fi neglijate nici kilogramele in plus care, inevitabil, se aduna din cauza lipsei mișcarii cotidiene. Inainte de orice antrenament trebuie sa faci o incalzire executata temeinic, pentru a fi sigur ca organismul este pregatit pentru efort. Iata 5 pași pe care trebuie sa-i urmezi, conform gymsport.ro.…

- Medicii și asistentele din Romania duc o lupta extrem de dificila, in plina epidemie de coronavirus. Un cadru medical din Suceava a dezvaluit recent cum ii arata mainile, la finalul unei ture de 12 ore! Imaginile nu mai au nevoie de comentarii.

- ”Picioarele nu vi le arat cum sunt ca mi-e rușine”, ne spune omul care ne-a trimis la Libertatea aceste fotografii.La Spitalul Județean de Urgența Suceava, asistentele, infirmierele sau medicii care fac garda lucreaza in ture de 12 ore, purtand un combinezon, o capelina, o masca și trei randuri de manuși…

- Medaliata olimpica, mondiala si europeana la gimnastica artistica Larisa Iordache a declarat, joi, pentru AGERPRES, dupa prima ei zi ca agent de politie pe strazile Capitalei, ca oamenii pe care i-a oprit in trafic erau crispati si le tremurau mainile atunci cand ii prezentau actele. "Am…

- Noile prevederi privind oprirea și controlul autovehiculelor au intrat in vigoare la finalul lunii ianuarie 2020 in baza Legii 192/2019. In acest sens, Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava a transmis care sunt noile prevederi legale. Printre obligațiile șoferilor este și aceea de a sta cu ...