Presedintele american Donald Trump a dat asigurari joi ca s-a referit la grupurile infractionale cand a folosit termenul de "animale" referitor la unii imigranti ilegali, atragandu-si reprosuri din partea Mexicului si in social media, relateaza vineri agentia Reuters. Trump a facut controversatele remarci miercuri, la o reuniune cu responsabili municipali din California care ii sustin obiectivul declarat de a face ca granita SUA sa devina impenetrabila in fata imigratiei ilegale. "Vin oameni la noi in tara sau incearca sa vina si reusim sa oprim mare parte din ei, dar ii scoatem din tara. Nici…