- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un atac virulent la adresa democratilor din opozitie, acuzandu-i ca incearca sa distruga modul de viata american, in contextul in care el ramane in urma in sondaje in fata rivalului sau democrat la Casa Alba, Joe Biden, in perspectiva alegerilor…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzand postul de televiziune ca nu este recunoscator, relateaza DPA. "Eram in Air Force One si zburam spre marele stat Texas, unde tocmai am aterizat. Este incredibil ce vezi la Fox News", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba. "Cat…

- Donald Trump s-a razgandit: „Purtatul maștii, un gest patriotic”. Liderul american a postat, ieri, pe pagina de Twitter prima fotografie in care promoveaza acest tip de protectie pe social media. Asta dupa ce in ultima perioada a facut declarații controversate in ceea ce privește coronavirusul.„Suntem…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…

- Președintele american, Donald Trump, a fost, sambata, in vizita la spitalul militar Walter Reed, purtand pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție, noteaza BBC.”Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca este un loc și un timp pentru asta”, a precizat Donald…

- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…