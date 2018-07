Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump si-a reafirmat increderea ca liderul nord-coreean Kim Jong Un doreste sa ajunga la un acord nuclear cu SUA, potrivit unui interviu difuzat duminica, relateaza AFP. "Cred ca sunt foarte seriosi in acest sens", a declarat presedintele american pentru Fox News. "Cred…

- ''Stiu ca parea o atmosfera neprietenoasa'', a spus Donald Trump in Singapore, la conferinta de presa dupa summitul istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. ''Noi tocmai vorbeam despre ceva care nu avea legatura cu summitul'', a adaugat el. In fotografia realizata de fotograful german…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si-au dat mana marti, intr-un summit istoric, in Singapore, relateaza The Associated Press. Cei doi lideri au semnat un document privind “denuclearizarea completa a peninsulei coreene”, conform News.r o . UPDATE 10.18: Trump si Kim…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un si-au dat mana marti, intr-un summit istoric, in Singapore, relateaza The Associated Press conform News.ro . UPDATE 9.33: Trump il elogiaza pe Kim, pe care-l considera ”foarte demn”, ”inteligent”, ”talentat” Presedintele Donald Trump…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc, probabil, la mijlocul lunii iunie, in Singapore, potrivit editiei de luni a cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Summitul se va tine ‘la mijlocul lui iunie’,…

- Presedintele Donald Trump a cerut Pentagonului sa pregateasca masuri de reducere a numarului militarilor americani din Coreea de Sud, inainte de a avea loc un summit intre liderul de la Casa Alba si liderul suprem nord-coreean Kim Jong Un, relateaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Presedintele Donald Trump sustine eforturile recente de care a dat dovada Kim Jong Un pentru a incheia razboiul din ultimii 70 de ani dintre cele doua republici coreene. Kim Jong Un si Moon Jae-in au ajuns la un acord de denuclearizare totala a peninsulei coreene, potrivit Bloomberg. „Razboiul…