- Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri ca va impune norme de reglementare sau va inchide companiile de social media, dupa ce Twitter a afișat in premiera avertismentul potrivit caruia utilizatorii rețelei sociale erau rugați sa verifice faptele descrise de liderul de la Casa Alba intr-o…

- Președintele american Donald Trump a spus ca știe destul de bine ce face Kim Jong Un și ca spera ca acesta este bine, declarația venind dupa mai multe zile de speculații privind starea de sanatate a liderului nord-coreean, transmite Reuters. ”Nu va pot spune tot”, a raspuns Trump…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump va anula intalnirea liderilor G7 de la Camp David, programata pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus si va organiza, in schimb o conferinta video, a anuntat joi Casa Alba, scrie Reuters.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban:…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…

