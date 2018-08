Trump, consilier: "O va deporta pe Melania"

Stiri pe aceeasi tema

- Parintii Primei Doamne a Americii, Melania Trump, au primit joi cetatenia americana, a declarat agentiei France Presse unul din avocatii lor, Michael Wildes. Viktor si Amalija Knavs, socrii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, au depus juramantul de cetateni in cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Nicolae Robu a facut, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook, un anunț important. Astazi, Societatea de Transport Public Timișoara a primit din partea Ministerului Transporturilor avizul necesar pentru ca cele șapte vaporașe sa poata circula pe Bega. “Gata! STPT a obținut autorizația pentru desfașurarea…

- Ioan Ștefan Szatmari, ales in consiliul local din partea PSD, a obținut din hobby-ul sau 4.800 de lei, in 2017. Szatmari este și angajat intr-o companie a celebrilor frați Cristescu, postura din care a caștigat aproape 112.000 de lei, anul trecut.Pe langa venitul obtinut din salariu, Ioan…

- Noua plecare din echipa lui Donald Trump: secretarul general adjunct al Casei Albe, care a jucat un rol central in organizarea intalnirii din Singapore intre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va parasi Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. Joe Hagin, 62 de ani, care a lucrat…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, cu acte romanești in regula. Dansul a obținut astazi cetațenia. Cel puțin se arata pe pagina de Facebook a primarului Sectorului 1 din București, Dan Tudorache, care a ținut sa-l felicite cu aceasta ocazie.

- O filmare in care Donald Trump spune ca și-ar dori puterea lui Kim Jong-un a devenit virala. Camerele de filmat au surprins un dialog purtat de președintele american cu un reporter de la Fox News. Imaginile filmate din spate, in care Trump vorbește despre gradul de putere pe care il are Kim in țara…