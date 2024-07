Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump considera „nepotrivit” sa participe la dezbateri cu Kamala Harris atat timp cat aceasta nu este desemnata oficial de Partidul Democrat drept candidata la alegerile prezidentiale din noiembrie, a declarat joi echipa de campanie a republicanului.

- Presedintele american Joe Biden a explicat miercuri ca a renuntat sa candideze pentru un al doilea mandat deoarece trebuie sa „uneasca” Partidul Democrat inainte de alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc in noiembrie, relateaza AFP. „In ultimele saptamani mi-a devenit clar ca trebuie sa-mi unesc…

- Partidul Democrat din SUA a reușit sa stranga peste 55 de milioane de dolari pe platforma de donatori mici ActBlue, dupa ce Joe Biden și-a anunțat retragerea din cursa prezidențiala. Aceasta este o suma record pentru o singura zi, in 2024, scrie Politico.In primele cinci ore dupa anunț, ActBlue a strans…

- Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a transmis duminica, 21 iulie, ca este „onorata de susținerea președintelui” Joe Biden, care o susține pentru a-l infrunta pe Donald Trump in noiembrie și a precizat ca „intenția mea este sa caștig aceasta nominalizare”, au relatat CBS și CNN.„In ultimul an, am calatorit…

- Presedintele american Joe Biden și-a declarat sustinerea pentru vicepreședinta SUA Kamala Harris, pe care o considera cea mai potrivita persoana sa candideze contra lui Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie.„Dragi colegi democrați, am decis sa nu accept nominalizarea și sa imi concentrez toate energiile…

- Președintele american Joe Biden a incurcat joi numele vicepreședintelui sau, Kamala Harris, și al rivalului sau republican Donald Trump, in timp ce mai mulți colegi democrați ai actualului președinte, in varsta de 81 de ani, ii cer acestuia sa puna capat candidaturii sale la prezidențiale, potrivit…

- Abigail Disney, moștenitoarea averii familiei Disney și un important donator al democraților, spune ca alegerea de a suspenda donațiile se bazeaza pe „realism, nu pe lipsa de respect” și sugereaza ca actuala vicepreședinta a SUA, Kamala Harris, sa intre in cursa electorala in locul lui Joe Biden, relateaza…