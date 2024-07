Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru Bloomberg ca Taiwanul ar trebui sa plateasca SUA pentru protecția impotriva Chinei, punand sub semnul intrebarii sprijinul Washingtonului pentru democrația insulara in cazul in care va caștiga un nou mandat la Casa Alba la alegerile prezidențiale din noiembrie.

- O judecatoare din Florida a respins luni dosarul penal in care Donald Trump este acuzat ca a pastrat ilegal documente clasificate, oferindu-i astfel fostului președinte republican o noua victorie juridica majora, in timp ce incearca sa revina la Casa Alba, relateaza Reuters.

- Este mai important ca oricand sa fim uniti, a transmis duminica Donald Trump, dupa tentativa de asasinat impotriva sa in timpul unui miting de campanie, relateaza Reuters. „In acest moment, este mai important ca niciodata sa fim uniti si sa ne aratam adevaratul caracter ca americani, ramanand puternici…

- Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump il ingrijoreaza foarte tare si pe Joe Biden. „Nu este loc in Statele Unite pentru asemenea acte de violența”, a reactionat Biden imediat dupa ce a auzit de episodul prin care a trecut rivalul sau pentru fotoliul de la Casa Alba. Biden a vorbit cu Trump la…

- Rusia nu intenționeaza sa participe la cel de-al doilea summit de pace pentru Ucraina, la care Kievul se pregatește sa invite Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusie, Mihail Galuzin, citat de agenția de presa de stat RIA Novosti, relateaza publicația independenta The Moscow Times.Recent,…

- Europa de Est ar trebui nu ar trebui sa se bazeze pe Statele Unite in cazul in care Donald Trump caștiga alegerile prezidențiale din acest an.Avertismentul vine de la un politician de varf din anturajul lui...

- Premierul chinez s-a intalnit cu presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol si cu premierul japonez Fumio Kishida la Seul, eforturile de a revitaliza negocierile privind acordul tripartit de liber schimb, blocate din 2019, fiind prioritare pe ordinea de zi. In deschiderea summitului, Li a declarat ca discutiile…

- Donald Trump si presedintele polonez Andrzej Duda au discutat despre situatia din Ucraina, NATO si Orientul Mijlociu, la un dineu gazduit miercuri la New York de fostul presedinte american, care candideaza din nou la Casa Alba, a anuntat echipa sa de campanie, potrivit AFP si Reuters.