- Președintele american Donald Trump l-a indemnat pe procurorul general Jeff Sessions sa deschida o ancheta privind un editorial al unui oficial anonim din cadrul Administrației SUA, publicat de cotidianul New York Times, in care este contestata capacitatea președintelui de a-și indeplini atribuțiile.Citește…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Reprezentanții Ministerului Economiei din Rusia considera ca Statele Unite ar trebui „sa sufere economic” daca nu acționeaza conform regulilor, dupa ce președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea retrage SUA din Organizația Mondiala a Comerțului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele…

- Zilele trecute, Donald Trump a pornit un atac fara precedent la adresa Iranului, dupa ce presedintele american fusese sfatuit de presedintele iranian Hassan Rouhani „sa nu se mai joace cu coada leului“. Prin intermediul retelei de socializare Twitter, Trump l-a amenintat pe Rouhani: „Nu mai ameninta…

- Presedintele american Donald Trump si-a inasprit duminica apelurile la deportarea persoanelor care intra ilegal in Statele Unite, afirmand ca acestea ar trebui imediat trimise inapoi de unde au venit fara niciun proces, informeaza Reuters. "Nu le putem permite tuturor acestor oameni sa ne invadeze tara.…

- Procurorul general al statului New York a dat in judecata organizatia de caritate a lui Donald Trump si pe directorii sai - presedintele, fiii sai Eric si Donald Jr si fiica sa Ivanaka, sustinand ca au incalcat legile statului New York dar si pe cele federale, scrie CNN.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri, inainte sa isi inceapa vizita in Canada, ca Rusia ar trebui sa fie prezenta la summitul liderilor Grupului tarilor puternic industrializate (G7), relateaza site-ul agentiei Reuters.