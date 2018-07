Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a calificat vineri arsenalul nuclear nord-coreean drept o „amenintare exceptionala si extraordinara“, justificand astfel mentinerea sanctiunilor Washingtonului la adresa Phenianului, la doar zece zile dupa intalnirea sa istorica din Singapore cu liderul nord-coreean…

- O echipa de oficiali americani a sosit duminica in Coreea de Nord pentru discutii privind potentialul summit intre Donald Trump, presedintele SUA, si Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, informeaza cotidianul The Washington Post, arata agentia Reuters.

- Regimul Kim Jong-Un a avertizat, joi, ca ar putea intrerupe contactele cu Guvernul "incompetent" din Coreea de Sud din cauza exercitiilor comune efectuate de militari sud-coreeni si americani, in ceea ce pare a fi o schimbare de ton a Phenianului, relateaza Mediafax.

- Casa Alba are inca speranta ca summit-ul dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc, in pofida amenintarilor Phenianului de a anula aceasta intrevedere la nivel inalt intre cei doi lideri, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a administratiei americane,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…