- Los Angeles a inregistrat, duminica, cea mai ridicata temperatura din istorie, aproape 50 de grade Celsius, in condițiile in care toata Coasta de Vest se confrunta cu un val de caldura periculos, scrie Digi24. National Weather Service a declarat ca temperatura inregistrata duminica este cu doua grade…

- Los Angeles a inregistrat, duminica, cea mai ridicata temperatura din istorie, peste 49 grade Celsius, in conditiile in care toata Coasta de Vest se confrunta cu un val de caldura periculos. National Weather Service a declarat ca temperatura inregistrata duminica este cu doua grade mai mare decat recordul…

- Maratonistul Alexandru Corneschi, 29 de ani, antreneaza team-ul care la lua startul intr-un proiect internațional inedit de alergare, in care anul trecut a participat ca sportiv Se numește The Speed Project, este o cursa cu format unic, inceputa in 2014, participanții alergand din Los Angeles (California)…

- Numeroase incendii devasteaza statul american California, care se afla sub asaltul unui puternic val de caldura , relateaza CNN. Guvernatorul statului a anunțat starea de urgența, in timp ce alte state vecine, printre care Arizona, Nevada sau Texas au anunțat ca vor trimite pompieri pentru a ajuta la…

- Președintele american Donald Trump a atacat-o luni pe dr. Deborah Birx, coordonatoarea luptei împotriva Covid-19, pe care o acuza ca a cedat presiunii opoziției democrate, fiind prea pesimista în legatura cu evoluția pandemiei, potrivit AFP.Birx a declarat duminica la canalul de știri…

- Cresterile de record ale infectiilor cu noul coronavirus in mari parti din tara, inclusiv in Arizona si statele intens populate California, Florida si Texas, au obligat autoritatile din mai multe jurisdictii sa retraga sau sa opreasca redeschiderile si sa ii trimita pe unii angajati acasa. ”Luna iunie…