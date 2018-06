Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai importanți trei lideri militari nord-coreeni au fost inlocuiți cu personaje considerate mai moderate și mai loiale lui Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, informeaza site-ul postului CNN, citand mai multe surse, in contextul pregatirilor pentru summitul Coreea de Nord-SUA, transmite…

- Coreea de Nord nu va renunta niciodata in intregime la armele sale nucleare, a apreciat un fost transfug nord-coreean de rang inalt, inaintea summitului istoric prevazut luna viitoare intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, scrie news.ro.Actualele…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca Washingtonul ar putea ajuta Coreea de Nord din punct de vedere economic daca Phenianul renunta la armele nucleare, informeaza site-ul postului CNBC.

- Mike Pompeo, fostul șef al CIA, a fost investit in funcția de Secretar de Stat. Pompeo a efectuat recent o vizita in Coreea de Nord și a avut o intrevedere cu liderul de la Phenian. Cu ocazia ceremoniei de investire, Pompeo a reiterat faptul ca regimul nord-coreean trebuie sa renunțe la armele nucleare.…

- CHISINAU, 30 apr — Sputnik. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a declarat în timpul întâlnirii cu președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, ca armele nucleare nu-și au rostul în cazul în care razboiul cu SUA se va încheia oficial, a relatat în…

- Asteptarile SUA si ale Coreei de Nord privind denuclearizarea, in perspectiva summit-ului dintre presedintii Donald Trump si Kim Jong-un, par sa fie fundamental diferite, dupa ce in acelasi document in care anunta oprirea testelor nucleare, liderul de la Phenian spunea ca arsenalul nuclear va fi…

- Ales de presedintele american Donald Trump pentru a deveni viitorul sau secretar de stat, seful CIA, Mike Pompeo, se confrunta cu o serie de dificultati in a obtine aprobarea indispensabila din partea Senatului SUA pentru numirea sa, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Comisia pentru afaceri…

- Coreea de Nord a transmis Statelor Unite pentru prima dara în istorie ca este pregatita sa discute denuclearizarea țarii la întâlnirea dintre Kim Jong-un și Donald Trump, a dezvaluit un înalt oficial american duminica.