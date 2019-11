Trump, condamnat sa plateasca 2 milioane de dolari pentru ca si-a folosit fundatia de binefacere ca instrument politic in scop personal

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul statului New York a atacat in justitie fundatia si pe administratorii acesteia in iunie 2018, acuzandu-l pe Trump de faptul ca a folosit aceasta orgaizatie in scopuri personale si nu pentru a face acte de caritate. In pofida faptului ca presedintele american a dat asigurari in mai multe randuri…

- Acesta a fost acuzat pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic in cadrul unui acord amiabil. Procurorul statului New York, Letitia James, a atacat fundatia si pe administratorii acesteia in anul 2016, afirmand ca Trump a folosit aceasta organizatie in scopuri personale si nu pentru actiuni…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata a doua milioane de dolari reprezentând daune-interese pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic în cadrul unui acord amiabil, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Procurorul statului…

- Potrivit ziarului american, aceasta persoana este sus plasata in randul SI si era insarcinata cu organizarea deplasarilor in Siria ale celui mai cautat om din lume, supranumit ”Fantoma”.In noaptea de sambata spre duminica, intr-o operatiune a fortelor speciale americane la Barisha, un satuc…

- Președintele american Donald Trump a facut declarații contradictorii despre un posibil conflict intre Statele Unite și Iran, in contextul atacului cu drone asupra mai multor rafinarii petroliere din Arabia Saudita. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca nu vrea „razboi cu nimeni”, insa a amintit ca Statele…

- Uraganul Dorian urmeaza sa loveasca statul american Florida la finalul acestei saptamâni, iar efectele acestuia se vor simți și în primele zile ale saptamânii viitoare, potrivit Mediafax care citeaza DPA. Meteorologii au reclasificat uraganul ca fiind unul de categorie 4, dupa ce,…

- Donald Trump ar putea bloca un ajutor militar in valoare de 250 de milioane de dolari destinat Ucrainei. Banii destinați luptei cu separatiștii ar putea fi direcționați spre alte destinații. Doi oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington au declarat pentru Reuters ca ”Presedintele…