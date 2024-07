Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au primit informatii de la o sursa umana in ultimele saptamani despre un complot iranian care viza asasinarea fostului presedinte Donald Trump, relateaza The New York Times, care subliniaza faptul ca informațiile nu aveau legatura cu atacul care a avut loc sambata trecuta. Mai mult decat…

- Sambata, a pacalit moartea. Luni, procesele emblematice impotriva sa in Florida sunt abandonate. Joi, va accepta sa fie incoronat oficial drept candidatul republican la Casa Alba. Donald Trump pare nescufundabil. Singurul președinte din istoria Statelor Unite care a trecut prin doua proceduri de punere…

- Imaginile și informațiile despre tentativa de asasinare asupra lui Donald Trup, continua sa șocheze. O noua inregistrare video arata mișcarea salvatoare pe care Donald Trump a facut-o chiar in momentul in care un glonț a trecut pe langa capul fostului președinte la mitingul din Butler, Pennsylvania.

- "Atacul asupra fostului presedinte al SUA Donald Trump este un atac la libertatea de exprimare si de intrunire. Ii doresc recuperare usoara. Dumnezeu sa-l binecuvanteze si Dumnezeu sa binecuvanteze oamenii americani!", a transmis Nicolae Ciuca, duminica, intr-un mesaj pe platforma X.Fostul presedinte…

- Barack Obama și Nancy Pelosi au vorbit in privat despre Joe Biden și viitorul campaniei sale din 2024. Atat fostul președinte american cat și fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor și-au exprimat ingrijorarea cu privire la cat de greu cred ei ca a devenit pentru președinte sa il invinga pe Donald…

- Fostul președinte Donald Trump a lansat un avertisment pentru adversarii sai politici, dupa verdictul de condamnare pe care l-a primit saptamana trecuta intr-un tribunal din New York. Intr-un interviu acordat publicației conservatoare Newsmax, Trump s-a referit la posibilitatea de a-și incarcera oponenții…

- Casa Alba "respecta legea" si "nu face niciun alt comentariu", a afirmat joi unul dintre purtatorii de cuvant ai acesteia, dupa ce fostul presedinte republican Donald Trump a fost gasit vinovat in procesul sau penal de la New York, scrie AFP, citat de AGERPRES.