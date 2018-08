Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP. "China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri Trump, reafirmand totodata ca el are "o relatie fantastica" cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a intalnit la mijlocul lunii iunie in Singapore. "O parte a problemei cu Coreea de Nord este legata de diferendele comerciale cu China", a continuat el, reafirmand vointa sa de a revizui natura legaturilor…