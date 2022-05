Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Donald Trump, a cerut vineri "inarmarea cetatenilor" pentru a lupta impotriva "raului din societatea noastra", care, a spus el, se afla in spatele masacrului de la scoala primara din Texas, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul președinte și aliații sai republicani și-au exprimat aceste poziții la o convenție a Asociației Naționale a Armelor de Foc (NRA), puternica organizație pro-arme din SUA, organizata in Houston, la doar cateva zile dupa masacrul din Texas, soldat cu 21 de morți, scriu BBC și CNN. Statele Unite…

- Fostul presedinte Donald Trump a cerut „inarmarea cetatenilor” pentru a lupta impotriva „raului din societatea noastra”, care, a spus el, se afla in spatele masacrului de la scoala primara din Texas, transmite AFP.Miliardarul republican a luat cuvantul in fata celui mai mai important lobby american…

- Poliția a fost criticata joi in Texas pentru ca a intirziat sa intervina pentru a impiedica uciderea a 19 copii in școala din Uvalde, marți. Dupa tragedie, multe intrebari raman fara raspuns, dar parinții copiilor uciși acuza reacția slaba a forțelor de ordine, in timp ce poliția a prezentat o noua…

- Un elev de clasa a IV-a, care a reușit sa scape cu viața din masacrul de la școala primara Robb, din Uvalde, a descris pentru postul de televiziune american KENS-TV, afiliat CBS, ce le-a spus atacatorul colegilor sai inainte de a-i executa.Parinții baiețelului nu au vrut sa-i faca publica identitatea,…

- Joe Garcia, soțul Irmei Garcia, unul dintre cei doi profesori uciși in masacrul de la școala elementara Robb din Uvalde, Texas, SUA, a murit joi in urma unui atac de cord, a anunțat nepotul sau, John Martinez, informeaza The New York Times . In varsta de 50 de ani, Joe Garcia, vizitase mormantul soției…

- „Nu aveam cum sa prevenim acest lucru, spune singura națiune in care se intampla constant”, este mesajul cu care publicația satirica The Onion a titrat 21 de articole de pe pagina principala, miercuri, drept raspuns la atacul armat de la școala Uverdale din Texas in care 19 copii și 2 profesori au fost…

- Vladimir Putin a avut o prima reacție dupa masacrul de la Bucha. Mesajul pe care i l-a transmis lui Viktor Orban, proaspat victorios in urma alegerilor parlamentare din Ungaria, a fost dezvaluit. Victor Oran, care l-a numit pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, unul dintre adversarii sai, a…