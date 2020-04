Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si-a exprimat sambata speranta ca musulmanii americani vor fi obligati sa respecte aceleasi norme de distantare sociala in timpul Ramadanului ca si crestinii de Paste, dupa ce un numar de credinciosi au protestat impotriva reglementarilor restrictive privind adunarile din cauza epidemiei…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”mai avem un pic pana trecem hopul” si ar trebui ca masurile de distantare sociala sa fie respectate in continuare. Arafat anunta ca se va face o evaluarea a situatiei dupa Paste pentru a vedea daca masurile de distantare…

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca daca aplicatiile de monitorizare menite sa ajute la contracararea raspandirii coronavirusului se dovedesc de succes, le-ar recomanda si ar fi ea insasi pregatita sa le foloseasca, anuntand de asemenea extinderea masurilor de distantare sociala pana…

- Masurile de distantare sociala din Germania vizand o oprire a raspandirii epidemiei noului coronavirus raman in vigoare pana la 19 aprilie, a anuntat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceste restrictii - introduse luna trecuta - urmeaza sa fie reevaluate…