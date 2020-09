Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut concedierea unei jurnaliste a postului de televiziune conservator Fox News, care a confirmat partial afirmatiile sale considerate denigratoare la adresa americanilor morti in razboi si relatate initial de revista The Atlantic, transmite sambata AFP preluat…

- Presedintele american Donald Trump a cerut concedierea unei jurnaliste a postului de televiziune conservator Fox News, care a confirmat partial afirmatiile sale considerate denigratoare la adresa americanilor morti in razboi si relatate initial de revista The Atlantic, transmite sambata AFP, citata…

- Presedintele american Donald Trump a cerut concedierea unei jurnaliste a postului de televiziune conservator Fox News, care a confirmat partial afirmatiile sale considerate denigratoare la adresa americanilor morti in razboi si relatate initial de revista The Atlantic, transmite sambata AFP.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezmintit joi o stire aparuta in revista 'The Atlantic', conform careia ar fi vorbit dispretuitor despre americanii morti in razboi inmormantati in Europa si ar fi refuzat, in timpul unei vizite in Franta, sa viziteze un cimitir american, deoarece…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca oamenii care voteaza prin posta trebuie sa mearga la sectiile de votare pentru a se asigura ca votul lor a fost numarat, la o zi dupa remarcile controversate in care le-a sugerat oamenilor sa voteze de doua ori - prin posta si in persoana, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…

- Postari in care Donald Trump spune despre copii ca sunt „aproape imuni” la COVID, șterse. Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, transmite AFP. In fragmentul video eliminat,…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzand postul de televiziune ca nu este recunoscator, relateaza DPA. "Eram in Air Force One si zburam spre marele stat Texas, unde tocmai am aterizat. Este incredibil ce vezi la Fox News", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba. "Cat…