- Anthony Kennedy, unul dintre cei noua judecatori de la Curtea Suprema a Statelor Unite a anuntat ca se pensioneaza, oferindu-i posibilitatea presedintelui Donald Trump sa ancoreze aceasta institutie-cheie in conservatorism,. relateaza AFP conform News.ro . Kennedy, in varsta de 81 de ani, este adesea…

- Curtea Suprema de Justitie din Republica Moldova a dispus, luni seara, mentinerea deciziei Judecatoriei Chisinau si a Curtii de Apel prin care a fost anulat scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase, scrie stiripesurse.ro.Astazi…

- Liviu Dragnea e noua durere de cap “iliberala” de la Bruxelles. Așa il descrie publicatia Politico pe presedintele Partidului Social Democrat (PSD), care – desi nu este premier – este cel care conduce, fiind considerat cel mai puternic politician din tara. Totodata, publicatia noteaza ca exista temeri,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, printr-un mesaj pe Twitter, ca luni va solicita Departamentului de Justitie sa verifice daca FBI s-a inflitrat in campania sa electorala din 2016.

- Parlamentul de la Chisinau a numit în sedinta de joi, 26 aprilie, doi magistrati în functia de judecator al Curtii Supreme de Justitie. Este vorba despre Victor Burduh si Victor Boico. Cei doi magistrati au fost numiti în functie pâna la atingerea plafonului…

- Astazi, Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa desemneze cine va ocupa funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. De menționat este faptul ca la concurs s-a inregistrat doar o persoana, este vorba de magistratul Ion Druța, despre care anterior Ziarul de Garda a scris despre averea…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa pronunte astazi sentintele in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost trimis in judecata pentru infractiunile de trafic de influenta, fals in declaratii si constituirea unui grup infractional organizat.