- China a criticat miercuri Statele Unite pentru retragerea din Organizatia Mondiala a Sanatatii, avertizand ca decizia va avea consecinte grave pentru tarile in curs de dezvoltare, transmite Reuters. Beijingul cere comunitatii internationale sa sprijine mai mult OMS, a declarat presei purtatorul…

- Liderul de la Casa Alba i-a felicitat pe aceștia pentru descoperirea vaccinului impotriva SIDA, care in realitate nu exista. Intr-un discurs la Casa Alba, președintele american, Donald Trump, a starnit uimire dupa ce a afirmat ca pandemia de coronavirus va disparea fara vaccin și ca oamenii de știința…

- Administratia Trump pregatete un program in valoare de 1.000 de miliarde de dolari in domeniul infrastructurii, concentrat pe proiecte din sectorul transporturilor, in cadrul masurilor de revigorare a celei mai mari economii din lume, a declarat marti o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati în Germania, acuzând Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000",…

- Miliardarul Bernie Marcus, 90 de ani, cofondator al Home Depot - unul dintre cei mai importanți retaileri de bricolaj din lume - a anunțat ce planuri are cu averea sa. Conform Business Insider, care citeaza The Atlanta Journal-Constitution, urmașii ar beneficia de numai 10%, iar restul va fi donat.90%…

- Coordonatorul german al relatiilor transatlantice intre Berlin si Washington Peter Beyer considera, intr-un interviu publicat luni, ”complet inaceptabila” decizia lui Donald Trump de a retrage mii de militari americani din Germania, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Este complet inacceptabil,…

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…