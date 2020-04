Stiri pe aceeasi tema

- Trump a socat lumea medicala dupa ce ar vrea ca oamenii de stiinta sa verifice daca infectia provocata de noul coronavirus (COVID-19) poate fi tratata cu ajutorul injectiilor cu dezinfectant, transmite BBC. Mai mult, liderul de la Casa Alba a propus ca pacientii infectati cu COVID-19…

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat pe americani „sa profite de soare”, sustinandu-si recomandarea printr-un studiu prezentat joi la Casa Alba conform caruia noul coronavirus se disipeaza mai rapid la lumina soarelui si la temperaturi ridicate, informeaza Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat pe americani "sa profite de soare", sustinandu-si recomandarea printr-un studiu prezentat joi la Casa Alba conform caruia noul coronavirus se disipeaza mai rapid la lumina soarelui si la temperaturi ridicate, potrivit dpa si AFP.

- Presedintele american Donald Trump i-a invitat pe americani "sa profite de soare", sustinandu-si recomandarea printr-un studiu prezentat joi la Casa Alba conform caruia noul coronavirus se disipeaza mai rapid la lumina soarelui si la temperaturi ridicate, potrivit dpa si AFP. "Sper ca oamenii sa se…

- Aflat in plina campanie pentru realegerea sa la Casa Alba, Donald Trump a jurat sa redeschida economia americana in trei saptamani, in pofida sfaturilor primite de la experții in sanatate publica....

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat utilizarea unor expresii, precum "virusul chinezesc", folosita frecvent si de presedintele american Donald Trump pentru a se referi la actuala pandemie de COVID-19, relateaza joi EFE, citata de Agerpres. "Am dat clar de inteles inca de la inceput…

- "Sunt aici sa-l asasinez pe președintele Donald Trump", a declarat Roger Hedgpeth, in varsta de 25 de ani, unui ofițer al Serviciului Secret, potrivit unui raport al poliției D.C. "Am un cuțit cu care sa ma descurc." Serviciile Secrete l-au luat in arest pentru ca amenințari de vatamare corporala…

- Un barbat din Florida, Statele Unite, inarmat cu un cutit si care parea a avea si o arma asupra lui a fost arestat duminica in apropiere de Casa Alba, dupa ce a amenintat ca il va ucide pe presedintele Donald Trump.