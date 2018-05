Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si-a manifestat sambata bucuria dupa ce autoritatile din Venezuela au eliberat un cetatean american, Joshua Holt, arestat in urma cu doi ani in aceasta tara, gest care survine in contextul inaspririi reactiilor Washingtonului fata de Caracas in urma contestatei realegeri a presedintelui…

- Alegerile prezidentiale au condus la o deteriorare a relatiilor intre Venezuela si Statele Unite. Washingtonul a raspuns la votul pe care l-a numit nedemocratic cu sanctiuni suplimentare, determinand Venezuela sa expulzeze doi importanti diplomati americani de la Caracas. Statele Unite au luat masuri…

- "Ostaticul american din Venezuela" ar trebui sa aterizeze la Washington in dupa-amiaza zilei de sambata si "va fi la Casa Alba, cu familia lui, in jurul ori 19.00", a scris presedintele SUA pe Twitter.Joshua Holt, 26 ani, din Utah, a fost inchis in Venezuela pentru presupuse fapte de spionaj…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat marti expulzarea insarcinatului american cu afaceri la Caracas, cel mai inalt reprezentant diplomatic al SUA, dupa impunerea de noi sanctiuni economice de catre Washington in urma realegerii sale controversate de duminica, relateaza AFP. "L-am declarat…

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…

- ''James Comey a organizat scurgeri de informatii si este un mincinos dovedit'', a scris pe Twitter presedintele Trump.''Practic toata lumea la Washington a fost de parere ca el (James Comey) trebuie sa fie concediat pentru treaba ingrozitoare pe care a facut-o. El a scurs informatii CLASIFICATE,…

