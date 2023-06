Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedintele Donald Trump s-a adresat sustinatorilor sai sambata, in Georgia, in primul sau discurs public dupa inculparea sa din ajun de catre justitia federala, fara precedent pentru un fost presedinte american si cu consecinte incerte asupra primarelor republicane

- "Vom recuceri Casa Alba", s-a angajat in fata alegatorilor sai, in New Hampshire, Donald Trump, in primul sau miting de campanie dupa o inculpare istorica la New York, si promite sa-l "zdrobeasca" pe presedintele Joe Biden - care tocmai si-a anuntat oficial candidatura la al doilea mandat - in alegerile…

- Doua treimi din alegatorii americani considera ca nici democratul Joe Biden, nici republicanul Donald Trump nu ar trebui sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor din Statele Unite, indica un sondaj de opinie Reuters/Ipsos publicat marti. Aproximativ jumatate dintre democratii din Statele…

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o "insulta la adresa natiunii", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Singura crima pe care am comis-o este sa apar cu curaj natiunea noastra impotriva…

- Donald Trump a catalogat ancheta drept o intervenție in alegerile din Statele Unite, in primul discurs susținut in fața familiei, prietenilor și susținatorilor la Clubul sau Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, dupa ce a fost arestat și pus sub acuzare penala in New York, potrivit Reuters și BBC . Fostul…