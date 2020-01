Presedintele american, Donald Trump, a avertizat sambata regimul iranian impotriva unui "alt masacru al manifestantilor pasnici"", referindu-se la miscarea de contestare care a avut loc in tara in noiembrie, transmite AFP. "Nu poate fi un alt masacru al manifestantilor pasnici si nici intreruperea internetului. Lumea priveste", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba. Mai multe sute de studenti s-au adunat sambata seara la Teheran, ca raspuns la invitatia de a aduce un omagiu cele 176 de victime ale Boeingului ucrainean, in majoritate iranieni si canadieni, printre care cu doua cetatenii, doborat…