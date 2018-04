Stiri pe aceeasi tema

- ”Pregateste-te Rusia”, rachetele ”vor veni”, raspunde miercuri, pe Twitter, presedintele american Donald Trump amenintarilor ruse de a intercepta eventuale rachete americane catre Siria, scriu Reuters si The Associated Press.

- ”Fii gata, Rusia, rachetele vor veni deasupra Siriei”, a avertizat președintele SUA, Donald Trump, pe Twitter, in replica la amenințarile Rusiei referitoare la atacuri ale altor țari in Siria. Liderul de la Washington, acuzat in repetate randuri, de la investirea in funcție, de obediența și lipsa de…

- Washington, 11 apr /Agerpres/ - Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand, chiar mai proaste decat in timpul Razboiului Rece. El afirma, insa, disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia…

- Președintele american a publicat cu puțin timp in urma um mesaj ingrijorator pe contul sau de Twitter in care spune: ”Rusia promite ca va dobora toate rachetele care vor fi trase catre Siria....

- O comisie a ONU a afirmat marti ca raidurile aeriene rusesti efectuate la sfarsitul lui 2017 asupra unei piete dintr-o localitate rebela din Siria, soldate cu cel putin 84 de morti, ar putea constitui o crima de razboi, scrie AFP.

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminind integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citind agentiile de stiri RIA si Tass. De asemenea, Rusia considera drept lipsita de intelepciune…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Rusia are inca la dispozitie masuri pe care le poate lua impotriva SUA ca riposta la sanctiuni, dar le pastreaza deocamdata, a declarat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, potrivit unui interviu publicat luni de ziarul Izvestia, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Avand relatiile…