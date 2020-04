Presedintele SUA Donald Trump a avertizat miercuri Iranul impotriva oricarui atac vizand soldati americani in Irak, relateaza AFP.



"Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean impotriva trupelor americane si /sau a bazelor din Irak", a scris Trump pe Twitter. "Daca se va intampla acest lucru, Iranul va plati un pret foarte mare", a adaugat el.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!

