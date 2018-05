Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreei de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, scrie agerpres.ro.

- Regimul de la Phenian nu a invitat niciun oficial american la ceremonia de dezafectare a poligonului de teste atomice de la Punggye-ri, a declarat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat al SUA, relateaza agentia de stiri Tass. "Va pot doar spune ca nu a existat…

- Coreea de Nord afirma ca ar putea sa reexamineze organizarea unui summit cu Statele Unite, daca Washingtonul continua sa insiste unilateral ca Phenianul sa renunte la programul nuclear, scria miercuri presa de stat nord-coreeana, relateaza Reuters citat de News.ro. Soarta summitului intre liderul nord-coreean…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, probabil se vor intalni in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap.

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, in cadrul unui discurs umoristic la un dineu cu jurnalisti, ca oficiali din Statele Unite se vor intalni cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, informeaza agentia de stiri Reuters. "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile.…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.