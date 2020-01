Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat sambata Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi „foarte rapid si foarte dur” daca Republica Islamica ataca personal sau obiective americane, noteaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat sambata Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Republica Islamica ataca personal sau obiective americane, noteaza AFP. Unele din aceste situri iraniene "sunt de nivel…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Președintele american Donald Trump a ironizat-o joi pe tânara militanta suedeza Greta Thunberg cu privire la ”furia” ei, sfatuind-o sa se ”relaxeze” și sa mearga la cinema, relateaza AFP. ”Este ridicol”, a reacționat locatarul Casei Albe la un mesaj pe twitter…

- Mexicul va cauta "cat mai curand posibil" o intalnire la nivel inalt cu Statele Unite pentru a-si prezenta pozitia dupa declaratia presedintelui Donald Trump conform careia cartelurile mexicane de droguri vor fi desemnate drept organizatii teroriste, a informat marti ministerul mexican al Afacerilor…

- Tasnim - apropiata ultraconservatorilor si in general bine informata in probleme de Aparare - a precizat ca aparatul a fost doborat cu un sistem de rachete de tip Mersad, in primele ore ale zilei de vineri.Citandu-l pe guvernatorul Khuzestanului Gholamreza Chariati, agentia adauga ca fragmente…

- "Ceea ce a anuntat presedintele (iranian Hassan) Rouhani nu este acceptabil", a declarat Heiko Maas in timpul unei conferinte de presa la Berlin, cerandu-i Iranului "sa revina asupra tuturor masurilor pe care le-a luat incepand din iulie si sa-si respecte din nou pe deplin angajamentele". Presedintele…

- 'Statele Unite sunt hotarate sa-si consolideze pozitiile, in cooperare cu partenerii nostri din Fortele Democratice Siriene (FDS), cu intariri militare', a afirmat un responsabil militar, fara a preciza amploarea dispozitivului prevazut. In pofida retragerii trupelor americane din nordul Siriei,…