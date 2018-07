Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- "Am primit multe telefoane de la lideri ai tarilor din NATO pentru a-mi multumi ca am ajutat sa se reuneasca si ca i-am facut sa se concentreze pe obligatiile financiare, deopotriva prezente si viitoare", a scris Trump pe Twitter. "Am avut un summit grozav, despre care s-a relatat inexact…

- "A-ti numi inamici cei mai buni prieteni nu face decat sa ii bucure pe adevaratii tai inamici", a scris Timmermans pe Twitter. "Europenii si americanii sunt legati prin istorie si prin valorile lor comune. Europenii nu vor abandona niciodata America, deoarece America nu ne-a abandonat niciodata.…

- Presedintele american, Donald Trump, a felicitat duminica echipa nationala a Frantei pentru castigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar si pe omologul sau, Vladimir Putin, si Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevarat grandios", transmite EFE. "Felicitari Frantei, care…

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu este ”deasupra legii”, repetand ca are ”dreptul absolut” de a se gratia in anecheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia in campania prezidentiala americana din 2016, relateaza AFP. ”Eu nu sunt deasupra legilor. Vreau ca nimeni sa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Donald…