Contul de Twitter al fostului presedinte american Donald Trump a fost din nou restabilit, sambata seara, dupa decizia lui Elon Musk de a ridica suspendarea, decisa la scurt timp dupa asaltul Capitoliului de la Washington in ianuarie 2021.

Departamentul american al Justitiei a numit un procuror special care sa se ocupe de investigatiile sale care il privesc pe fostul presedinte Donald Trump. Procurorul va superviza atat ancheta in legatura cu gestionarea unor documente guvernamentale sensibile, cat si ancheta privind incercarile fostului…

Jack Smith, numit vineri procuror special pentru a supraveghea investigatiile Departamentului de Justitie care il privesc pe fostul presedinte al SUA, Donald Trump, a declarat ca va fi rapid si independent in activitatea sa, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Fondatorul grupului Blackstone, Stephen Schwarzman, care a fost unul dintre principalii contribuitori de pe Wall Street la campania de realegere a lui Donald Trump din 2020, a afirmat ca nu-l va sustine pe Trump in 2024, a relatat miercuri portalul de stiri Axios, preluat de Reuters.

Procurorul general din New York i-a trimis in judecata pe fostul presedinte Donald Trump si compania sa, acuzand o frauda in afaceri care implica unele dintre cele mai valoroase active ale acestora, inclusiv proprietati in Manhattan, Chicago si Washington, D.C, transmite Associated Press, potrivit…

Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentantilor din SUA a ajuns la un acord cu fostul presedinte Donald Trump pentru obtinerea unor documente financiare importante, in cadrul investigatiei privind potentiale situatii de conflict de interese, informeaza site-ul Axios.com.

Presedintele american Joe Biden, care s-a angajat cu hotarare in campania pentru alegerile legislative de la jumatatea mandatului din noiembrie, i-a atacat marti pe republicanii fideli liderului Donald Trump intr-o deplasare in Pennsylvania dedicata problemelor de securitate, informeaza miercuri…

Departamentul Justitiei de la Washington a admis, luni, ca unele documente colectate de agentii Biroului Federal de Investigatii (FBI) din resedinta fostului presedinte Donald Trump sunt protejate de privilegiul avocat-client, informeaza site-ul Axios.com.