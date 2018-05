Trump, atac final asupra lui Robert Mueller, pentru ca Dosarul Rusia sa nu fie o povara pentru republicani in alegeri

Stiri pe aceeasi tema

- Criza politica din Armenia s-a adancit odata cu indemnul opozantului Nikol Pasinian la blocarea tuturor mijloacelor de transport din tara, ca raspuns la respingerea marti, de catre Parlament, a candidaturii sale la postul de premier, relateaza AFP conform News.ro . Partidul aflat la putere a votat impotriva…

- Piata Republicii, din inima capitalei armene, era la ora 09.30 GMT pe jumatate plina de manifestanti. Oamenii agitau steaguri nationale si strigau ''Pashinyan este prim-ministru'', in fata unuie care erau difuzate dezbaterile din Parlament, reunit in sedinta extraordinara de la ora 08.00 GMT pentru…

- Presedintele Armen Sargsyan (fara legatura de rudenie cu Serj Sargsyan), premierul interimar Karen Karapetian si principalii oficiali religiosi ai tarii s-au deplasat la memorialul dedicat victimelor masacrelor comise intre 1915 si 1917 sub Imperiul Otoman, situat pe o colina de la marginea Erevanului.Dupa…

- Presedintele american Donald Trump se considera disculpat dupa publicarea notelor fostului director FBI James Comey cu privire la conversatii pe care le-au purtat, scrie The Associated Press. Trump afirma ca notele ”arata clar ca nu a existat NICIO COMPLICITATE SI NICIO OBSTRUCTIONARE”. James Comey…

- Presedintele american Donald Trump ia in considerare demiterea procurorului general adjunct Rod Rosenstein, conform mai multor surse citate de CNN, transmite News.ro . Masura i-ar putea permite lui Trump sa ii limiteze puterile procurorului special Robert Mueller si vine dupa ce FBI a perchezitionat…

- Rezultatul oficial nu a fost proclamat in a 18-a circumscriptie din Pennsylvania, o regiune industriala care l-a plebiscitat pe Donald Trump in 2016. Insa democratul Conor Lamb, in varsta de treizeci de ani, a revendicat victoria in baza unui avans de 0,2 puncte procentuale in fata republicanului…

- Democratul Conor Lamb a revendicat victoria dupa ce a obtinut 49,8% din voturi in alegerile din districtul 18 al Congresului statului, in mod traditional un bastion republican, a anuntat CNN. Dar republicanul Rick Saccone, care a obtinut 49,6% din voturi, a refuzat sa recunoasca infrangerea. Lamb…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…