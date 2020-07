Presedintele american Donald Trump insista ca strategia sa de combatere a COVID-19 functioneaza, in ciuda faptului ca mai multe state au raportat cifre record in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, scrie CNN. Intr-un discurs sustinut la Casa Alba cu ocazia Zilei Independentei Americii, presedintele american a insistat ca strategia sa de a combate COVID-19 se „misca bine” si ca 99% dintre cazuri sunt ”total inofensive”. In discursul sau, presedintele a numit virusul „ciuma teribila din China” si a avertizat ca Beijingul „trebuie sa fie tras la raspundere” pentru raspandirea sa in intreaga…