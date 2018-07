Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea fi audiat in investigatia privind contactele echipei de campanie electorala cu Rusia, afirma avocatul acestuia, Rudolph Giuliani, sugerand insa ca eventualele "contacte" cu Moscova nici macar nu sunt o infractiune. Rudy Giuliani a denuntat ancheta coordonata…

- Kremlin a declarat marti ca a primit invitatia adresata de presedintele Donald Trump omologului sau rus Vladimir Putin de a organiza un summit americano-rus catre sfarsitul acestui an, declarandu-se totodata convins ca ar putea aparea si alte oportunitati pentru ca cei doi lideri sa se intalneasca,…

- Casa Alba și Departamentul de Stat al SUA par sa fie pe poziții diametral opuse privind una din propunerile neașteptate facute de președintele rus Vladimir Putin la conferința de presa de luni cu președintele Donald Trump. Șeful de a Kremlin a propus luni ca echipa procurorului independent Robert Mueller…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat luni seara pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru reinvestirea in functie pentru al patrulea mandat, potrivit Casei Albe, care a subliniat totodata importanta dreptului de a manifesta in mod pasnic dupa ce aproximativ 1.600 de persoane au fost arestate,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat drept 'scandalos' ceea ce a fost 'dezvaluit' de publicatia The New York Times cu privire la intrebarile pe care ar dori sa i le adreseze procurorul special pentru ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din…