- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, afirma surse politice de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial.

- Donald Trump a "decis sa impuna taxe vamale pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari", a scris Washington Post, adaugand ca anuntul ar putea interveni "in cateva zile". Cotidianul Wall Street Journal intrevede si el un anunt pentru zilele care urmeaza. Citand…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP."China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri…

- SUA si China au escaladat joi razboiul lor comercial, dupa ce au impus fiecare taxe vamale de 25% pentru noi produse, in valoare de 16 miliarde de dolari, chiar intr-un moment in care au fost reluate negocierile pentru a pune capat disputelor dintre cele doua mari puteri economice ale lumii.…

- Autoritatile de la Beijing au reactionat imediat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a noilor tarife vamale impuse de presedintele american Donald Trump pentru importurile de marfuri din China.