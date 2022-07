Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar din Duma de Stat a Rusiei a facut referire la alegerea lui Donald Trump in funcția de președinte al Statelor Unite, sugerand ca Moscova a avut un rol esențial in alegerile desfașurate in 2016 peste Ocean.

- Doctrina de stat a Federatiei Ruse este barbaria. Cu fiecare atac impotriva civililor, cu fiecare act de cruzime deliberata, cu fiecare zi care trece din acest razboi de agresiune fara precedent in epoca de dupa 1945, Federatia Rusa isi confirma statutul de inamic al umanitatii civilizate : sfidarea…

- Militarii ucraineni au tras cu obuziere americane M-777 pe linia frontului in estul regiunii Donețk, luni (6 iunie). Transportul de obuziere M-777 din partea Statelor Unite face parte dintr-o investiție uriașa in arme din partea Washingtonului pentru a ajuta Ucraina sa respinga invazia Rusiei, care…

- Rusia a publicat sambata o lista cu 963 de cetațeni americani, printre care politicieni, oficiali guvernamentali, dar și actori sau afaceriști, carora li se interzice intrarea in Rusia drept raspuns pentru mișcari similare luate la Washington dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. Pe lista se afla…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca a convenit noi acorduri cu Suedia și Finlanda pentru a consolida securitatea europeana, angajandu-se sa sprijine forțele armate ale ambelor țari in cazul in care acestea vor fi atacate. Acordurile, descrise de Marea Britanie ca fiind „o schimbare radicala…

- „Vom continua sa ajutam Ucraina (...) cu arme, financiar si umanitar, pana ne vom atinge obiectivul pe termen lung care trebuie sa fie intarirea Ucrainei astfel ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa va atace”, a spus premierul britanic, informeaza Reuters .Londra a trimis deja pana acum ajutoare militare…

- Institutia cu sediul la Washington proiecteaza o crestere a PIB-ului de 3,6% pentru economia globala in acest an si pentru 2023. Aceasta reprezinta o scadere cu 0,8 si, respectiv, 0,2 puncte procentuale, fata de previziunile publicate in ianuarie. ”Perspectivele economice globale au fost date in urma…

- Boris Johnson are interzis in Rusia. Moscova a anuntat, sambata, ca a decis interzicerea intrarii pe teritoriul sau pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apararii Ben Wallace si alti zece membri ai guvernului si politicieni britanici, transmite Reuters. „Masura…